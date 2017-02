Facebook, più ferie per i dipendenti

(Teleborsa) -Ma senza trascurare gliUna filosofia perfetta solo in teoria, perchè molto spesso, nella vita di tutti i giorni, la conciliazione tra le due esigenze non è di semplicissima soluzione. Anzi, spesso è quasi impossibile.A cambiare le regole del gioco ci pensail giovane imprenditore, sempre pronto a stupire e a percorrere la stradainfatti, sposa sempre di più la filosofia del dipendente come "risorsa da tutelare" e concederà a tutti i suoi dipendentiMa non finisce qui. Oltre alle 6 settimane l’azienda metterà a disposizioneper tutti coloro che hanno bisogno di assentarsi per prendersi cura di un familiare, magari alle prese con una banale influenza o una indisposizione fisica passeggera.Se, invece, avete purtroppo subito un lusso, in arrivo altriAd annunciare l'importante novità che sicuramente farà sorridere i dipendentidirettore operativo di Facebook .“Le persone dovrebbero essere in grado di lavorare, ma anche di esserci per le loro famiglie. Abbiamo bisogno di