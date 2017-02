Happy end per le borse asiatiche

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in territorio positivo per la borsa di Tokyo in scia alla buona performance di Wall Street, la vigilia. A galvanizzare il sentiment degli investitori sono le attese per l'esito dell'incontro tra il Presidente americano, Donald Trump e il premier giapponese Shinzo Abe. Tra i temi al centro del colloquio, commercio, sicurezza e mercato valutario.Sul listino nipponico, l'indice Nikkei ha chiuso in rialzo del 2,5% a 19.378,93 punti mentre il Topix ha guadagnato il 2,2% a 1.546,56 punti. Bene+0,45%.In salita le borse cinesi, conche viaggia in rialzo dello 0,34% e Shenzhen in vantaggio dello 0,35%. Tonica+0,79%.Positive le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, conche recupera lo 0,45%,lo 0,69%,lo 0,39% elo 0,94%, mentresale appena dello 0,14%.+0,36% e+0,75%.