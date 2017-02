Mutui, fisso o variabile? Tra i due "litiganti" spunta il tasso misto

(Teleborsa) -, spesso, gode,Volete acquistare casa e siete finiti nella trappola del dilemmadalla quale proprio non riuscite ad uscire?, infatti,che potrebbe essere la soluzione ideale per chi vuole sfruttare sia la convenienza dei tassi variabili, sia la costanza di quelli fissi. La risposta arriva da una nuova indagine compiuta da Facile.it e e Mutui.itI dati mostrano, infatti, come entrambe le tipologie di mutuo, fisso e variabile, abbiano visto sensibili miglioramenti in termini di convenienza negli ultimi anni.- "– commenta Ivano Cresto, responsabile della Business Unit Mutui di Facile.it e Mutui.it -per i nuovi mutui o per le surroghe, potrebbe girare in favore non solo dei tassi variabili, a loro volta divenuti più convenienti rispetto al passato, ma anche dei. Nel dettaglio, questi tipi di mutuo presentano una componente fissa ed una variabile, e/o una o più tranches temporali (due, cinque o dieci anni) alla scadenza delle quali è possibile rinegoziare il tasso del mutuo, il che è un buon sistema per rivalutare ed eventualmente correggere le proprie scelte iniziali. Anche se questo tipo di contratto tende a proporre condizioni iniziali più onerose, per compensare tale vantaggio. In presenza, tuttavia, di incertezza sull’evoluzione del quadro macroeconomico, l’opzione del tasso fisso potrebbe effettivamente essere una buona scelta".