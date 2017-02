Piazza Affari resta al palo con la periferia europea

Spread

Telecom Italia

(Teleborsa) -I mercati più grandi hanno evidenziato una migliore tenuta ed accennato un recupero pomeridiano, assieme a Wall Street, maper l'Area Euro hanno tenuto in scacco le altre borse.La prossima settimana lapubblicherà anche le. Frattanto, Lo, toccando i 193 punti base, con un aumento di 7 punti rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale salito al 2,25%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,064.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,86%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,40%,incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente., dove ilscende a 18.862 punti, con uno scarto percentuale dello 0,45%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 20.640 punti. Leggermente negativo il(-0,22%); sulla parità il(+0,1%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 2,42 miliardi di euro, in calo del 3,40%, rispetto ai 2,51 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,78 miliardi di azioni, rispetto ai 0,76 miliardi precedenti.Su 218 titoli trattati in Borsa, 128 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 80. Invariate le rimanenti 10 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,53%),(+1,44%) e(+0,67%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,40%),(-1,05%) e(-1,05%).Tra idi Milano, si distinguono(+2,72%), il giorno dopo aver annunciato i risultati preliminari del quarto trimestre 2016.Brillanti anche(+1,31%),(+0,95%) e(+0,78%).Le peggiori performance sono quelle delle banche: tonfo di, che ha chiuso con un -7,83% dopo aver chiuso l'esercizio 2016 con un utile netto in calo . Pesante, che segna una discesa del -5,73%, dopo risultati in chiaroscuro e nonostante le prospettive positive per per il 2017, il 2017 . Seduta drammatica per, che crolla del 5,32%chiamata oggi alla prova dei risultati Sensibili perdite per, in calo del 2,55%.