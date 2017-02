Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,48%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 2.316,1 punti. Guadagni frazionali per il(+0,28%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,92%),(+0,75%) e(+0,75%).del Dow Jones,(+2,50%),(+1,65%),(+1,17%) e(+1,11%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+18,88%),(+3,50%),(+2,54%) e(+2,38%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,37%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,64%.