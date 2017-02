Produzione & PIL, gli economisti di Intesa scommettono sulla ripresa

(Teleborsa) - dopo l'inatteso balzo della produzione industriale , annunciato oggi dall'Istat. Lo rivela il capo economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo,, segnalando una revisione al rialzo dlele previsioni sul 4° trimestre.Le stime sulsono state riviste al rialzo in un intervallo dello, mentre prima ci si attendeva un lieve calo, e quindi, al di sopra dello 0,9% precedentemente indicato e delle stime del governo dello 0,8%. Il dato sul PIL italiano sarà pubblicato dall'Istat martedi prossimo, 14 febbraio 2017., a dicembre, hadal 3,3% precedente e quella mensile all'1,4% dallo 0,8% precedente. Si tratta di un massimo da agosto del 2011. Nell'intero 2016, l'output è cresciuto dell'1,6% dall'1,1% del 2015. Analizzando in dettaglio l'andamento si nota che(dei 13 settori manifatturieri e dei 15 totali, solo 2 restano in calo tendenziale ed erano 6 nel report di novembre).Il dato è apparso decisamentedegli economisti e, pur avendo tratto vantaggio dalle festività cadute nel fine settimana, segnala il, fatta salva l'ovvia correzione attesa a gennaio.Secondo gli esperti, il recupero dell'attività produttiva nell'industria è, in particolare, dall', che aveva frenato la crescita negli ultimi due anni (Stati Uniti, Cina e America Latina).Questo quadro - si sottolinea - è coerente conper l'orizzonte prevedibile, e che in prospettiva, rispetto al recente passato, essa possa essere