Servizi Italia incorpora Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria

Servizi Italia

(Teleborsa) -annuncia che è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria. L’efficacia della fusione decorrerà dal 1 marzo 2017.L’operazione di fusione è finalizzata ad ottenere una semplificazione della struttura della catena partecipativa ed il perseguimento di una maggiore efficienza e integrazione gestionale i cui benefici sono sostanzialmente riconducibili a un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato da Servizi Italia.Gli obiettivi dell'incorporazione consistono nel: perseguimento di maggiore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura; nell'ottenimento di una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società; nelle sinergie derivanti dalla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell’attività imprenditoriale per mezzo di una unica società in luogo delle due attuali.