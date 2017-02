TIM risponde all'Antitrust: Flash Fiber progetto valido, massima trasparenza

(Teleborsa) - TIM assicura "lae la validità del progetto industriale" di Flash Fiber, la società creata con Fastweb per realizzare le reti in fibra ottica. Lo afferma il gruppo di Tlc dopo l' avvio di un'indagine Antitrust per una possibile intesa restrittiva della concorrenza.L'azienda "nel corso del procedimento".TIM "prende atto" del provvedimento comunicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avente ad oggetto l’avvio di un’istruttoria in relazione all’accordo di coinvestimento tra TIM e Fastweb, relativo alla società Flash Fiber.da TIM e Fastweb con l’obiettivo di accelerare la realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica in modalità FTTH, cioè fino alle abitazioni, nelle principali 29 città italiane già coperte in Fiber to the cabinet (FTTC) entro il 2020.TIM conferma la "correttezza dei propri comportamenti e la validità del progetto industriale che consente di accelerare la diffusione dei servizi in fibra FTTH in coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale della Banda Ultralarga, incrementando la concorrenza e apportando benefici per i consumatori".