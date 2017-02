UBI Banca stima risultati 2017 in forte miglioramento

UBI Banca

(Teleborsa) -prevede per l'anno in corso risultati in "forte miglioramento" rispetto al 2016 "grazie a una serie di risultati già conseguiti".Lo fa sapere la stessa banca nella nota dei conti dove annuncia di aver chiuso l'esercizio 2016 con una(utile di 116,8 milioni nel 2015) dovuta a svalutazioni e rettifiche, ma "la sussistenza di un utile a livello normalizzato" ha indotto il CdA a, il 2016 si è chiuso con un. In linea con il piano industriale, UBI proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo diLe rettifiche di valore nette per deterioramento crediti sono salite a 1,566 miliardi da 802,6 milioni. Le rettifiche di valore per deterioramento di altre attività si sono attestate a 130,1 milioni (16,9 milioni nel 2015), per 73 milioni (52,9 milioni netti) riferibili al fondo Atlante e per il resto "al sostanziale azzeramento del rischio di credito residuo legato a strumenti finanziari rivenienti da posizioni di credito deteriorato (47 milioni)".A fine dicembre ilratio fully loaded era pari all'11,22%, rispetto all'11,62% di un anno prima.lordi sono pari a 12,521 miliardi, quelli netti a 8,056 miliardi.UBI Banca fa sapere, infine, che le condizioni di pre-closing per le cosiddette good bank "si stanno realizzando secondo le modalità previste".