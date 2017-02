Unipol, Cimbri "valutiamo creazione di una bad bank anche in vista di future M&A"

Unipol Gruppo Finanziario

Banco BPM

Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Il numero uno di, conferma la possibilità diper ripulire il bilancio della banca, anche per renderla più appetibile in un eventuale processo di consolidamento del settore bancario e, in tal senso,Lo ha detto l'Ad in occasione della presentazione dei conti del 2016. Non è escluso che potremmo provvedere anche ad uno scorporo societario di due entità, creando una banca in bonis e una bad bank sotto il controllo di UGF", ha detto il manager, segnalando che tale spin off potrebbe essere effettuato nel corso del 2017.Poi, Cimbri ha parlato dell'eventualità di effettuare accorpamenti con altre realtà, sottolineando che Unipol, ma allo stato attualeIl numero uno di Unipol ha poi parlato degli accordi di bancassurance, indicando che consi sta valutando come proseguire e che l'altra chance è prolungare l'accordo con la