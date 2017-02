Crisi, Camusso: Paese con ricchezza sempre più concentrata

(Teleborsa) - "Quello che emerge è l. Cosi' il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, ha commentato ilrealizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e dall'Istituto di ricerca Tecné.Come pure diminuisce notevolmente il concetto di partecipazione sociale ed è sempre più evidente la necessità di cambiare rotta rispetto le politiche economiche e sociali. La svalorizzazione del lavoro e dei suoi diritti, la mancanza di lavoro e la sua precarizzazione, impongono di dare risposte partendo dai più deboli: non solo è giusto, ma è il meccanismo necessario per dare sicurezza a tutti, per dare fiducia evitando dumping e diseguaglianze". "Sono questi - ha concluso il segretario della Cgil -e in occasione della giornata di mobilitazione nazionale perdalle 10.00 di oggi sabato 11 febbraio, si tengono iniziative in tutte le città d'Italia, con uno o più punti di presidio e volantinaggio.Centinaia di iniziative per