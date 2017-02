Ultimatum Ue all'Italia: entro il 22 febbraio almeno parte della "manovra correttiva"

(Teleborsa) - Per poter aiutare l’ItaliaGiusto in tempo per il rapporto sul debito italiano che sarà pubblicato il 22 febbraio. Altrimenti su Roma potrebbe cadere la mannaia della procedura d’infrazione, con sovranità economica limitata e reputazione compromessa. Ma la Commissione fa sapere che le misure annunciate dal Ministro Padoan, se attuate, possono sistemare tutto.Rinvio che appare però improbabile, dal momento già nello scorso novembre la Ue avrebbe dovuto agire nei confronti dell'Italia e per questo motivo molti governi del Nord Europa non sono più disposti a un "trattamento privilegiato" verso l’Italia. Va considerato che sia il Presidenteche il responsabile agli Affari economici,che dimostrerebbe ai "numerosi Stati scettici" la credibilità del nostro Governo. In caso contrario, "guai" in vista.ne sono pienamente consapevoli,Lo spauracchio delle elezioni anticipate è sempre infatti presente e in quel caso il Governo "tirerebbe dritto" per la strada voluta dall'ex Premier, "rompendo" con l'Europa. I soliti "giochetti di bottega" nella, comunque e sempre sulla pelle dei cittadini.