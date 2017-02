Germania: Frank-Walter Steinmeier nuovo Presidente Repubblica

(Teleborsa) -

Frank-Walter Steinmeier è il nuovo Presidente della Repubblica della Germania, succedendo a Joachim Gauck. E' il 12 esimo Presidente della Repubblica federale tedesca. Ex Ministro degli Esteri, Steinmeier, 61 anni, socialdemocratico, è stato eletto Capo dello Stato alla prima votazione con 931 voti su 1253, conquistando la maggioranza assoluta degli elettori, appunto necessaria al primo turno. Il nuovo Presidente ha ottenuto l'appoggio della "Grande coalizione di governo", dei Verdi e del Partito liberale (Fdp).



In Germania, le prerogative presidenziali sono quasi esclusivamente di rappresentanza e a garanzia della democrazia parlamentare. Le prime parole di Frank-Walter Steinmeier subito dopo l'elezione rivolte all'assemblea che lo aveva appena votato sono state di elogio per la Germania: "Non è meraviglioso che il nostro Paese, questa patria difficile, sia diventato per molti nel mondo un'ancora di speranza? Anche dopo la riunificazione c'era un po' di risentimento contro gli stranieri, ed è stata superata. Sono sicuro che ci riusciremo anche oggi".



Il nuovo Presidente, considerato l'eminenza grigia del governo di Gerhard Schröder (1998-2005), sconfitto dalla Merkel nel 2009 per la corsa a Cancelliere, e poi nominato per una seconda volta Ministro degli Esteri, è assolutamente convinto che gli interessi della Germania e quelli dell'Ue siano una cosa sola.



Angela Merkel ha così commentato l'elezione: "Frank-Walter Steinmeier sarà Presidente della Germania in tempi difficili e io sono certa che, nella sua funzione, potrà accompagnare molto bene il Paese in questi tempi".