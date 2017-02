Al via la Direzione PD: la parola a Renzi

(Teleborsa) - Al via la direzione del PD.A prendere la parola l'ex presidente del Consiglioche invita all'unità. "Io non voglio scissioni - ha detto l'ex Premier - e se le dovessi volere, le vorrei sulla base di una discussione, se ci dovrà essere una scissione, e io spero di no, che sia senza alibi, non con l'alibi del calendario", ha detto l'ex presidente del Consiglio riferendosi alla data del voto. "Sono tornati i caminetti e le discussioni autoreferenziali. La domanda principale nel PD è quanto dura il governo, con una politica soprattutto in casa nostra improntata ai litigi più che alle proposte. Io non sarò mai il custode dei caminetti", ha tuonato l'ex Premier, "preferisco il mare aperto della sfida che la palude".Accanto a, seduto il presidente del Consiglioi a cui il segretario ha ribadito la massima fiducia. In platea seduto tra gli altri il ministro dell'Economia"Diamoci una regolata tutti insieme. Evitiamo la personalizzazione del dopo referendum ". E' stato questo il messaggio lanciato dache ha invitato a non personalizzare la politica italiana già così bloccata".Guardando agli avversari,ha dichiarato: i nostri avversari sono dilaniati. Se guardiamo fuori da noi, SEL sta per scindersi,litigano, i Cinque stelle sono dilaniati al loro interno con una ferocia non immaginabile fino a poche settimane fa".. "Io non voglio violare le regole europee, voglio discuterle e se possibile cambiarle. Non è facile ma è un dovere morale per chi ha fatto una battaglia contro la politica dell'austerity e il pareggio di bilancio", ha quindi ribadito l'ex Premier, ringraziando il ministropresente in platea.ha sottolineato come un "passaggio straordinario" la possibilità di ridiscutere il fiscal compact . "Io penso che non funzioni", ha affermato. "Oggi si parla di Europa a due velocità , io mi accontenterei di una Europa che ha una velocità. Perché è ferma, io la considero in folle. Eppure si muove..." ha detto l'ex Capo di Governo.