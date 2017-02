Borse asiatiche al top da 2 anni e mezzo. Bene Tokyo con lo yen debole

Nikkei

(Teleborsa) -, in scia ai nuovi record toccati da Wall Street la scorsa settimana.In particolare,, dopo l'incontro del Presidente Donald Trump con il Premier giapponese Shinzo Abe. Ciò ha galvanizzato i, che hanno chiuso gli scambi in rally.Il listino nipponico ha invece: l'indiceha chiuso in rialzo dello 0,41% a 19.459 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,46% a 1.204 punti. Più cauta Seul con un +0,06%.Bene anche le borse cinesi, conhe sale dello 0,63% eche guadagna lo 0,74%. Bene+0,46%.Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, brillantecon un incremento dello 0,53%, mentresegna un +0,48%,+0,54%,+0,54%,+0,55% e+0,70%. In rosso soloche cede lo 0,40%.