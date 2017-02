Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,70%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 2.328,25 punti. Guadagni frazionali per il(+0,58%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,11%),(+0,99%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,26%.Altra i(+2,29%),(+1,46%),(+1,43%) e(+1,30%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,88%.Tra i(+4,39%),(+4,22%),(+2,88%) e(+2,59%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,61%.In apnea, che arretra del 3,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,50%.