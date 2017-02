Da accise 1,8 miliardi in soli 5 mesi per ricostruzioni post terremoto

(Teleborsa) - Dall'inizio di settembre del 2016 fino al 31 gennaio di quest’anno, gli italiani hanno versato all’erario 1,8 miliardi di euro interamente ascrivibili alleintrodotte per finanziare laavvenuti in Italia in questi ultimi 50 anni.Lo sottolinea in una nota la, ricordando che "ancora adesso, sebbene queste accise siano state rese permanenti, paghiamo perché dovrebbero finanziare i lavori del dopo-sisma del Belice (avvenuto nel 1968), del Friuli (1976), dell'Irpinia (1980) dell'Abruzzo (2009) e dell'Emilia Romagna (2012)"."Visto che buona parte di queste ricostruzioni sono terminate da molti anni: almeno in linea puramente teorica - ha dichiarato il- possiamo affermare che per i primi interventi di messa in sicurezza e di avvio dei lavori di ricostruzione nelle aree del centro Italia colpite dal terremoto del 24 agosto scorso e dalle scosse che si sono abbattute successivamente,"."Correttezza vorrebbe - ha aggiunto Zabeo - che queste, che continuiamo a pagare ogni qual volta ci rechiamo ad una stazione di servizio con la nostra auto,come quelle che hanno colpito il centro Italia a partire dal 24 agosto scorso".