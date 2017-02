Digital Magics, dimissioni del consigliere Michele Novelli. CdA coopta Stefano Molino

Digital Magics

(Teleborsa) - Il Consigliereha rassegnato le proprie dimissioni daTali dimissioni - spiega la società - sono dovute al conflitto di interessi che la sua presenza creerebbe nel Consiglio di Amministrazione. In particolare il conflitto si ripercuoterebbe sulle regole di compliance del fondo e a(di cui Novelli è partner), divenuta socia di Digital Magics a seguito dell' aumento di capitale riservato Dopo aver preso atto delle dimissioni di Michele Novelli, il CdA. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la presenza dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente e ha ottenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale.Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Stefano Molino non detiene, direttamente o indirettamente, azioni o altri strumenti finanziari di Digital Magics.è partner di Innogest SGR, dove è attualmente responsabile della practice digitale e si occupa di selezione dei deal, gestione delle transazioni, negoziazione dei contratti e chiusura di nuove opportunità di investimento.il titolo di Digital Magics sale dello 0,89%