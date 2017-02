Direzione PD, il partito si spacca sul Congresso

(Teleborsa) - Clima rovente alla direzione del PD.Dopo l'intervento del segretarioche ha aperto i lavori parlando di unità, lasciando da parte le scissioni , si è parlato del Congresso.Sembra che la data più accreditata sia ad aprile, anche se è scontro con la minoranza che, in vista delle elezioni (per le quali non è stata ancora fissata una data), chiede tempi più lunghi: almeno tra settembre e ottobre.A questo punto, sarà il voto a decidere quando tenere il Congresso. Un voto che sembra si chiuderà su due mozioni contrapposte. Da una parte la maggioranza che chiede subito il Simposio, dall'altra la minoranza che chiede tempi più lunghi almeno fino all'autunno.