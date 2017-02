FCA, Marchionne annuncia l'arrivo del nuovo modello Maserati negli stabilimenti torinesi

FCA

(Teleborsa) - Grandi novità di prospettano per gli, che beneficeranno del lancio di un. Lo ha affermato il numero uno della casa d'auto italo-americana,, nel weekend, in occasione della presentazione del nuovo SUV di Alfa Romeo a Balocco., ha detto il manager, aggiungendo che "è questione di tempo", ma escludendo entro il 2017. Più probabile fra laLa notizia è stata accolta con: laaccoglie più criticamente l'annuncio, sottolineando che l'arrivo del secondo modello èanche rispetto all'obiettivo di piena occupazione degli stabilimenti italiani entro il 2018; più ottimiste la, che parla di un, e la, che si augura l'avvio delle attività entro la fine del 2018, anche per non "incappare nel nuovo limite di utilizzo degli ammortizzatori sociali imposto dal Jobs Act".