FMI ottimista sulla crescita ma cauta sui tassi in USA

(Teleborsa) - Dopo molti anni di crescita debole,e stima una ripresa dell'economia globale, sia per i Paesi avanzati sia per gli emergenti, a partire già da quest'anno. Lo ha dettoaprendo il suo intervento al, l'incontro annuale dei responsabili politici organizzato a Dubai.Tuttavia, Lagarde ha avvertito di non abbassare la guardia, considerato che i persistenti problemi geopolitici in più regioni del mondo e, i bassi prezzi del petrolio, continueranno ad influenzare la crescita e, la sua espansione.Il direttore del Fondo, ha affrontato anche il tema della, negli Stati Uniti. Il piano delsui tagli alle tasse e sugli investimenti nelle infrastrutture potrebbe promuovere la crescita economica degli USA, tuttavia, è probabile che porterà ad un dollaro più forte e, a tassi d'interesse più alti. L'istituzione di Washington ha dunque messo in guardia dall'che un possibile rialzo del costo del denaro in USA, potrebbe provocare.