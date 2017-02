FS, Trenitalia completa l'acquisizione di C2C in Gran Bretagna

(Teleborsa) - Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato) ha completato a Londra l’acquisizione diL’operazione, spiegain una nota, è stata portata a termine dalla controllata Trenitalia UK, società di diritto inglese. Il closing, dal, è stato formalizzato dal Dipartimento dei Trasporti (DfT) e prevede che il franchise di C2C prosegua fino al novembre 2029.FS Italiane, Holding del Gruppo, nella sua qualità di garante in favore del DfT, ha corrisposto al venditore ulteriori 35 milioni di sterline a titolo di rimborso di un intercompany loan concesso al franchisee, nel quale è subentrata in qualità di lender.La società, con lo stesso modello organizzativo attuale."La rapida conclusione di questa acquisizione - ha dichiarato- ci permette di attivare rapidamente il lavoro sul business di C2C. Con la guida di Julian Druryche hanno permesso a C2C di essere riconosciuto come il miglior operatore ferroviario nel Regno Unito e collaboreremo con il management per introdurre ulteriori migliorie.- ha aggiunto Morgante - . Recentemente abbiamo infatti annunciato la nostra partecipazione alle gare per i franchise delle East Midlands e dalla West Coast. Siamo orgogliosi che i passeggeri possano beneficiare della nostra esperienza, competenza e capacità di innovare".Lo scorso 24 Gennaio, Trenitalia ha annunciato la sua partecipazione, in joint venture con FirstGroup , alle gare per il franchising ferroviario delle East Midlands e della West Coast (che comprende la linea HS2), che saranno assegnate a partire dal 2018.Trenitalia è stata, a fine 2015, la prima tra le aziende non presenti sul mercato inglese a ricevere il "PQQ Passport" dal Dipartimento dei Trasporti del Regno Unito: questa acquisizione segna quindi la "prima tappa del piano di Trenitalia" per stabilire nel lungo termine un’importante presenza nel mercato ferroviario del Regno Unito.