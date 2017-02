Generali torna a galoppare in Borsa

Leone di Trieste

Intesa

Generali Assicurazioni

(Teleborsa) - Torna la speculazione sul, che mostra un forte rialzo del 2,92% in Borsa. A rivitalizzare le quotazioni contribuisce un articolo del Financial Times sulla possibile scalata di Intesa Secondo il quotidiano finanziario britannico Generali starebbe studiano una revisione del piano sotto il profilo dei costi e delle efficienze, in risposta ad una scalata di, che dovrebbe svelare a fine mese i suoi piano sulla compagnia triestina. Piani che, contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente, non dovrebbero prevedere lo spezzatino.A livello borsistico ed operativamente, nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,63 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,92. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,43.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)