Grecia, Pierre Moscovici pronto a volare ad Atene

(Teleborsa) - Sbloccare i nuovi aiuti per la Grecia. E' con questo obiettivo cheagli affari economici è pronto a volare ad Atene.Le "cifre" dell'economia greca dimostrano che "gli sforzi e le riforme cominciano a pagare" ed è "per questa ragione che ho buone speranze di poter concludere rapidamente" l'intesa sulla seconda revisione del programma greco "per il prossimo Eurogruppo" del 20 febbraio", ha spiegato il commissario UE agli affari economici.che mercoledì 15 febbraio andrà ad Atene. "Incontrerò sia il primo ministro, sia il ministro delle Finanze", ha spiegato il Commissario UE.Non è un mistero che la Grecia crei ancora grattacapi all'Unione Europea. Tra la penisola ellenica, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e i partner europei la tensione rimane alta. La scorsa settimana, per cercare di sbloccare la situazione sugli aiuti finanziari al Paese si è svolto un incontro tecnico tra i ministeri dell'Unione valutaria