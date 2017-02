Nuova Business class Qatar Airways a Berlino l'8 marzo

(Teleborsa) -, manifestazione leader al mondo per l’industria dei viaggi, che si terrà a Berlino dall’8 al 12 marzo 2017. La compagnia aerea presenteràseguita da una conferenza stampa che si prevede attirerà più di 200 media internazionali, in cui verranno forniti anche ulteriori dettagli sui piani di Qatar Airways. "Sono lieto di annunciare ufficialmente che la mostra ITB di quest’anno sarà la location in cui presenteremo in anteprima il nostro nuovo prodotto Business Class tanto atteso -insieme a molti altri nuovi ed eccitanti sviluppi del nostro network".