Orsero debutta in gran spolvero

(Teleborsa) - Debutto in gran spolvero per. La società specializzata nella distribuzione di prodotti frutticoli che oggi fa il suo ingresso sull'AIM Italia, mostra un guadagno del 5,71% scambiando a 10,73 euro per azione.Orsero sbarca sul mercato dopo la fusione di Glenalta Food con GF Group che ha cambiato la denominazione in Orsero.Prima della fusione traconil capitale sociale di Glenalta Food era pari a 9,5 milioni di euro. A seguito della fusione, Orsero ha un capitale sociale attuale pari a 64,5 milioni, comunica una nota del gruppo.



La tendenza di breve di Orsero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,32.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)