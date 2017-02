Per Cementir ricavi 2016 in salita

Cementir

(Teleborsa) -annuncia i dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2016 che vedono igrazie alla variazione del perimetro di consolidamento che ha contribuito per circa 60,5 milioni di euro. A cambi costanti i ricavi si sarebbero attestati a 1.074,4 milioni di euro, in aumento del 10,9% rispetto all'anno precedente.L'è pari a 562,4 milioni di euro, in aumento di 340,4 milioni di rispetto al 31 dicembre 2015.Per quanto riguarda le previsioni dell'anno in corso,. Questo risultato include il contributo del gruppo CCB e di Cementir Sacci e una crescita del risultato a perimetro costante. "Queste previsioni - si legge nella nota- sono state elaborate con assunzioni prudenziali, in particolare per ladove, permane una situazione geopolitica ancora fortemente instabile, con possibili riflessi anche sulla Lira turca.A Piazza Affari Cementir sale del 7,23%