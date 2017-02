Piazza Affari tra le migliori borse europee. Volano Banco BPM e UBI

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Il clima è rimasto piuttosto positivo, anche dopo la pubblicazione del rapporto sulle previsioni economiche da parte della Commissione europea : per l'Italia il quadro è in chiaroscuro, ultima per crescita in UE e con un rapporto deficit/PIL in peggioramento.A sostenere il clima ha contribuito anche il mercato USA che continua con un andamento moderatamente positivo.dell', che scende a quota 1,06. Prevalgono le vendite anche sul petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si porta a 52,86 dollari per barile, in forte decelerazione dell'1,86%.In discesa lo, che retrocede a quota 188 punti base, con un decremento di 4 punti base.buoni spunti suche mostra un ampio vantaggio dello 0,92%. Chiude sostanzialmente tonicache registra una plusvalenza dello 0,28%. Fa beneche mostra un incremento dell'1,24%.per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dell'1,07% sul; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,99%.Tra idi Milano, si distingue(+5,98%), dopo il giudizio positivo di Kepler Cheuveux ed i risultati annunciati venerdì.il(+6,64%), dopo che l'Ad Castagna ha escluso possibili aumenti di capitale . Buona la giornata di(+6,42%), in scia ai conti annunciati venerdì su(+2,57%), in vista della possibilità di una scalata.La, invece, si è registrata suche ha chiuso a -0,77%. Luce rossa perche cede lo 0,40%.