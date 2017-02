San Valentino, Cupido alleato a tavola: peperoncino, pistacchio e sedano, anche l' amore è Made in Italy

(Teleborsa) -Abituati, da sempre, a guardare verso, quest'anno la tendenza potrebbe essere quella di privilegiare ilNon avete le idee chiare? Niente paura, in vostro soccorso arriva Coldiretti che per San Valentino ha censito“Non è dunque necessario ricorrere a rischiose spezie esotiche che vengono dall’estero in un Paese ricco di alternative naturale sperimentate nei secoli, di generazione in generazione.sono- sottolinea la Coldiretti- gli ingredienti della tradizione culinaria popolare che contribuiscono a rendere piu’ stuzzicantevengono considerati come elisir naturali dell’amore, ai quali sono attribuiti dalla tradizione straordinari poteri stimolanti, in alcuni casi addirittura confermati da prove scientifiche”.Da non dimenticare poi ilpopolarmente conosciuto perché esercita un’azione stimolante sulle ghiandole surrenali e contiene sostanze che servono da richiamo olfattivo per la riproduzione. Impossibile non nominare per la Puglia,verdura simile alla cima di rapa, incrocio tra cicoria e asparago, e il verrùch, insalata verde leggermente amarognola, di dimensione ridotta rispetto alla norma, ma che sprigiona un potere eccitante.si può anche tentare con ilun liquore dolce ottenuto per infusione dei piccoli frutti del giuggiolo, una pianta molto diffusa nei cortili del Veneto e della Romagna.Lungo tutto lo Stivale fiducia unanime, poi, per gliE, per i più coraggiosi,Certo, il risultato non sarà dei migliori, ma nel giorno dedicato agli innamorati, quale migliore prova d'amore?