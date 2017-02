Wall Street avvia la settimana con la giusta intonazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, come anticipato dai futures USA. In una giornata priva di dati macroeconomici, gli occhi degli investitori sono puntati sui risultati corporate.La settimana si apre anche con l'attesa delle parole del Presidente della Fed,che durante l'ottava terrà un'audizione davanti al Congresso La settimana appena aperta è anche è ricca di importanti dati macroeconomici Tra gli indici a stelle e strisce, ilmostra un rialzo dello 0,32%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 2.321,87 punti. Leggermente positivo il(+0,28%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,50%),(+1,65%),(+1,11%) e(+1,08%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-1,62%., che evidenzia uno ribasso dell'1,62%., che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., che segna un quasi nulla di fatto.Tra idel Nasdaq 100,(+18,88%),(+2,38%),(+2,09%) e(+1,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,37%., che resta incollata sui livelli della vigilia.per, che passa di mano sulla parità., che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.