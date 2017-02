Wall Street si avvia ad una chiusura con il segno più

Dow Jones

(Teleborsa) -La settimana si apre con l'attesa delle parole del Presidente della Fed,che durante l'ottava terrà un'audizione davanti al Congresso . Occhi puntati sul mercato auto dopo che in una lettera al neo presidente Donald Trump, i maggiori costruttori d'auto chiedono la revisione degli standard di emissioni approvati dall'EPA ilmostra un aumento dello 0,79%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso Sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.329,98 punti. Poco sopra la parità il(+0,65%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,37%),(+1,07%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,26%.Tra i(+2,59%),(+1,71%),(+1,68%) e(+1,41%). Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -0,83%.Al top tra i, si posizionano(+3,98%),(+3,92%),(+3,06%) e(+2,48%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,05%.su, che registra un importante calo del 3,06%.con un ribasso del 2,72%.con una flessione del 2,32%.