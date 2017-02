Dl banche, prende il via l'esame della Camera

MPS

(Teleborsa) - Dl banche ancora in focus. Ha preso il via la discussione generale alla Camera sul provvedimento che, la scorsa settimana, ha incassato la fiducia del Senato Dopo che il Governo ha deciso lo scudo da 20 miliardi di euro per le banche in difficoltà , a seguito del flop dell'aumento di capitale di, il decreto, infatti, ha intrapreso la strada legislativa.Il provvedimento è arrivato nell'Aula di Montecitorio blindato dopo le modifiche che erano state apportate daCon molta probabilità, anche alla Camera verrà richiesta fiducia come avvenuto in Senato. Il decreto scade il 21 febbraio. Entro quella data, infatti, dovrà essere convertito in legge, pena la decadenza.