Edison riduce la perdita, sulla redditività pesa l'effetto mini greggio

(Teleborsa) -la redditività è in linea con le attese. L'anno chiude condi euro rispetto al rosso di 980 milioni di euro del 2015.A pesare sono state lee la volatilità legata all’attività di copertura su commodity e cambi. L'anno - sottolinea la società - ha accusato anche "gli effetti di un contesto diper il settore dell’energia. Il, unitamente alla debolezza della domanda elettrica, ha inciso sul Margine Operativo Lordo annuale del gruppo che non ha beneficiato dell’apporto one-off registrato nel 2015 grazie all’esito favorevole dell’arbitrato per l’approvvigionamento di gas dalla Libia".si attestano a 11 miliardi di euro ea 653 milioni di euro, in linea con le atteseVa segnalatoa 1.062 milioni di Euro al 31 dicembre 2016.