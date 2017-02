Enel, finalizzato acquisto brasiliana CELG per 640 milioni dollari

Enel

(Teleborsa) - Enel Brasil, controllata di, ha finalizzato l'acquisizione di circa il 94,8% del capitale sociale di CelG Distribuicao, una società di distribuzione di energia che opera nello stato brasiliano di Goias, per un corrispettivo complessivo di 2,187 miliardi di real brasiliani (circa 640 milioni di dollari USA).La quota restante, pari a circa il 5,1% di CELG sarà offerta a dipendenti in servizio e pensionati della società, mediante una procedura che consentirà ad Enel Brasil l'acquisto delle azioni non acquisite dai suddetti dipendenti e pensionati.da 7 milioni, a fronte di una crescita del numero di clienti serviti dal Gruppo a livello globale a circa 65 milioni."Con questa operazione, ampliamo ulteriormente la nostra presenza nel settore della distribuzione brasiliana, facendo di Enel Brasil la seconda società di distribuzione di energia del Paese. Inoltre, dopo l'Italia e l'area iberica, il Brasile diventa il terzo mercato del Gruppo in termini di numero di clienti", ha dichiarato