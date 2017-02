Frizzante Banca Generali a Piazza Affari, titolo tra i migliori nel FTSE Mid Cap

gruppo bancario

Banca Generali

(Teleborsa) - Ottima performance per il titolo del, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,44%.Driver principale del rialzo sono i conti d'esercizio annunciati la scorsa settimana che hanno mostrato solide prospettive di crescita per il 2017, dopo un 2016 chiuso con la raccolta record di 5,7 miliardi. Proposto un dividendo di 1,07 euro per azione in aumento rispetto alla cedola per 1,20 euro dell'anno scorso.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 25,43 Euro. Supporto stimato a 24,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 26,76.

