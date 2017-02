Gianfranco Fini indagato per riciclaggio

(Teleborsa) - Riciclaggio: è questa l'accusa con cui è stato indagato, ex Presidente della Camera e già leader di AN. L' avviso di garanzia arrivatoglo fa parte dall'inchiesta che ha portato laa sequestrare beni per 5 milioni alla famiglia. Elisabetta Tulliani è infatti la madre di due delle tre figlie diL'iscrizione nel registro degli indagati per l'ex leader di AN arriva dopo le perquisizioni eseguite a dicembre 2016 nei confronti diAccertamenti bancari e finanziari sui rapporti della famigliaavrebbero, infatti, fatto scaturire condotte di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio (nuova fattispecie in vigore del 1° gennaio 2015 che punisce la condotta di riciclaggio posta in essere dallo stesso soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato dal quale derivano i proventi illeciti)., Elisabetta Tulliani e Gianfranco Fini avrebbero posto in essere queste condotte illecite dal 2008 in poi.