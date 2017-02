Il gruppo BE alla conquista di Francoforte. Rileva la tedesca FIMAS

Gruppo BE

Deutsche Boerse

Deutsche Bank

CommerzBank

(Teleborsa) -con una nuova acquisizione in Germania. Be ha, una "consulting boutique" con sede a Francoforte, per un valore diper il mercato dei servizi finanziari, degli "asset manager", delle Borse, dei "CSD", delle "clearing house" e delle banche depositarie, in particolare in ambiti specifici quali il "trading", "clearing and settlement" di derivati e valori. La Società ha registrato nel 2016 ricavi per Euro 3,43 milioni e margine operativo (EBIT) di Euro 0,5 milioni.Tra i clienti principali si annoveranoe altri. La Società è stata fondata da Karsten Sommer, con un consolidato background di consulente nelle "big-five" e una ampia esperienza nelle operazioni di Borsa.L'accordo di acquisto prevede l'opzione di acquisire la quota residua del 40% in due fasi successive: 30% entro maggio 2021 e 10% entro maggio 2024.Con questa acquisizione Be intende accelerare la, facendo leva sulle specializzazioni "verticali" di FIMAS nel segmento delle Borse europee, seguendo i cambiamenti regolatori e gli impatti derivanti dal fenomeno della Brexit.