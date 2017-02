Italiaonline, Tarek Aboualam è il nuovo Presidente del CdA

Italiaonline

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha proceduto alla nomina mediante cooptazione di, co-fondatore di Glint Consulting ed ex CEO di Telecom Egypt, oltre che già top manager di Wind Telecomunicazioni, nominandolo altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione.La decisione del Consiglio segue le, CEO di Accelero Capital, dalle cariche di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione della Società per intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale, avendo completato il management buyout di Accelero Capital da OTMTI.“Con Khaled abbiamo vissuto esperienze professionali uniche e lavorato a stretto contatto per tanti importanti anni. Do il benvenuto a Tarek Aboualam, con cui sono certo conseguiremo ulteriori successi", ha commentato