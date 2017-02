La Borsa di Milano apre in rosso e in coda alle altre borse europee

Euro / Dollaro USA

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi zoppiicando, dopo alcunied in attesa del, al Congresso USA.Fra i dati di oggi, molto bene la produzione industriale giapponese , male attese e l'inflazione è salita molto vicina al target della Bce , anche se il dato non preoccupa gli economisti, che intravedono un rallentamento nel 2017.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,063. Sulla parità lo, che rimane a quota 189 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,23%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,09%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,24%, poco mossa, che mostra un -0,07%., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,31%.di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento dell'1,30%.La peggiore performance è quella di, che cede l'1,60%.Vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Frena, che registra un ribasso dell'1,16%.Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,08%.