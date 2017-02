Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, sostenuta soprattutto dalla buona performance dei titoli bancari.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,058. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.224,9 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 53,29 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a 186 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,23%.senza slancio, che chiude con un -0,02%.è stabile, riportando un -0,14%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,24%., con ilche sale dello 0,65% a 19.188 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,56 miliardi di euro, con un incremento di ben 286,2 milioni di euro, pari al 12,61% rispetto ai precedenti 2,27 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,74 miliardi di azioni.Su 218 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 80 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 125 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 13 azioni del listino milanese.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,35%),(+2,10%) e(+1,68%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,60%),(-0,97%) e(-0,77%).Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,87%. Acquisti a piene mani anche su, che vanta un incremento del 3,44%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,14%.Su di giri(+3,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,76%.scende dell'1,30%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, con un piccolo decremento dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,28%),(+5,11%),(+4,52%) e(+3,35%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,42%.