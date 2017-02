OPA Parmalat, adesioni pari allo 0,04242%

Parmalat

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto totalitaria (OPA) lanciata da Sofil , holding del gruppo Lactalis sulle azioni, risulta che ad oggi, 14 febbraio, sono state presentate adesioni per 61.336 azioni, pari allo 0,04242% dei titoli oggetto di offerta., promossa a 2,8 euro per azione, è partita il 9 febbraio 2017 eBorsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie di Parmalat acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 marzo 2017 non potranno essere portate in adesione all'offerta.