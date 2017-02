Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Home Depot

Du Pont de Nemours

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori tutta rivolta al, oggi pomeriggio al Congresso USA, da cui potrebbero emergere segnali sulle tempistiche di un rialzo dei tassi.Nel frattempo, si riaffacciano timori per l'inflazione: i prezzi alla produzione sono cresciuti oltre attese A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.392,86 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 2.325,18 punti. Senza direzione il(-0,1%), come l'S&P 100 (-0,1%).In discesa tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,01%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,90%.Dall'altra parte dell'oceano sono positive le piazze del Vecchio Continente congrazie alla buona performance dei titoli bancari.