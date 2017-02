Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,45%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,40%, portandosi a 2.337,58 punti. In frazionale progresso il(+0,27%), come l'S&P 100 (0,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,24%),(+0,73%) e(+0,59%). Il settore, con il suo -0,73%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+1,57%),(+1,37%),(+1,30%) e(+1,30%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,60%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,54%.Altra i, si posizionano(+3,87%),(+2,70%),(+2,44%) e(+2,23%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,26%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,63%.In caduta libera, che affonda del 2,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.