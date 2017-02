Stati Uniti, si dimette il consigliere per la sicurezza nazionale Flynn

(Teleborsa) - Lo staff del neo Presidente USA,perde i pezzi. A dare le dimissioni, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca . Il generale in pensione è stato travolto dalle critiche dopo alcuni rumors su una coversazione che avrebbe avuto con l'ambasciatore russo in America prima dell'insediamento nell'amministrazioneLe indiscrezioni rivelano un colloquio sulle sanzioni a Mosca. Nomina lampo da parte diperche sarà il consigliere della sicurezza nazionale ad interim.Generale in pensione,, a marzo 2016, fu nominato consigliere di politica estera nella squadra di Trump , quando il presidente correva per essere eletto alla. La nomina diperò dovrebbe essere solo temporanea visto che i ben informaticitanotra i papabili a prendere il posto di consigliere per la sicurezza nazionale. Secondo la CNN,dovrebbe incontraregià nelle prossime ore