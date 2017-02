Wall Street positiva. Tassi Fed verso il rialzo di marzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Beni di consumo secondari

Sanitario

Utilities

Telecomunicazioni

(Teleborsa) - Scambi positivi a Wall Street dopo un avvio prudente nel giorno in cui l'attenzione degli investitori è rimasta concentrata sul, al Congresso USA, da cui sono emersedi interesse negli Stati Uniti.Nel frattempo, si sono riaffacciati i timori per l'inflazione: i prezzi alla produzione sono cresciuti oltre attese Il governatore Fed ha spiegato che potrebbe essere appropriato alzare il costo del denaro , durante le prossime riunioni, se il mercato del lavoro dovesse continuare a progredire come la banca centrale si aspetta e l'inflazione continuasse a muoversi verso l'obiettivo del 2%, considerato ottimale.Parole che non hanno lasciato spazio a dubbi bensì tra gli addetti ai lavori è maturata l'ipotesi di un ritocco all'insù dei tassi, già da marzo. E, sul mercato del Forex, il dollaro si è apprezzato sulle principali valute , euro e yen.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,26%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.333,71 punti. Leggermente positivo il(+0,58%), come l'S&P 100 (0,3%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,07%),(+0,51%) e(+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,92%) e(-0,46%).