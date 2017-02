Borse asiatiche positive grazie alla Fed

(Teleborsa) - Giornata decisamente positiva per le principali borse asiatiche, dopo che ieri il, ha indicato che una nuova stretta sui tassi in USA è più vicina L'indicedella borsa di Tokyo, ha chiuso in rialzo dell'1,03% a 19.437,98 punti mentre il più ampio Topix ha portato a casa un progresso dello 0,95% a 1.553,69 punti. Bene anche la borsa di+0,45%.Deboli invece le borse cinesi, dopo i dati di ieri sull'inflazione, conche viaggia in calo dello 0,34% e Shenzhen in flessione dell'1,05%. Tonica+0,83%.Prudenti le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, conche guadagna l'1,16% seguita dache avanza dello 0,53% edello 0,83%. Bene anche la piazza dilo 0,64%. In frazionale calo-0,24% e-0,53%. Limature per-0,03%.