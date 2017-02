Hitachi, nuovi treni Intercity Express per la Great Western Railway

(Teleborsa) - Per i passeggeri del Devon e della Cornovaglia si avvicina il momento in cui potranno sperimentare i nuovi treni Intercity Express prodotti daLo stabilimento produttivoinha già completato il primo treno per la), che entrerà in servizio nel corso dell'anno.La fornitura di questi treni atrasformerà il modo di viaggiare sulle tratte che colleganoe al. Lo stabilimento produttivoinha già completato il primo treno per la(GWR), che entrerà in servizio nel corso dell'anno.sulla linea Great Western, che collegaa città chiave quali. La produzione di questi treni è già in corso a Newton Aycliffe, Contea di Durham., lungo le tratte costiere dele della. La costruzione di questi treni è iniziata in questi giorni in Italia.L'intera flotta di 93 treni sarà in servizio commerciale entro la fine del 2019.Il primo lotto di treni di cui i passeggeri potranno usufruire verrà realizzato nello stabilimento inglese di Hitachi a Newton Aycliffe. Nel frattempo sono iniziati i lavori in Italia nel quale sarà realizzato il secondo lotto.