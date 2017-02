Il giorno del Leone. Oggi CdA Generali su tagli e quota Intesa Sanpaolo

Leone di Trieste

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove in avanti il, che vanta un progresso dello 0,80%, in attesa di novità sul fronteIl CdA di Generali Assicurazioni si riunisce oggi, nel primo pomeriggio, per discutere del taglio dei costi e della gestione del 3% detenuto in Intesa Sanpaolo . Si muovono bene anche le azioni della banca guidata da Carlo Messina con un rialzo dell'1,6% circa, grazie alla valutazione "add" (aggiungere in portafoglio) indicata dagli analisti di KBW, con target price fissato a 2,58 euro.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Generali Assicurazioni rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,18 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,3.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)