Italiaonline, Accelero Capital rileva quota maggiore azionista Orascom TMT Investments

Italiaonline

(Teleborsa) - Accelero Capital, il gruppo di investimento e gestione, ha annunciato oggi di aver acquisito la quota di partecipazione del suo maggiore azionista,( OTMTI), in un’Oltre ai cambiamenti nella struttura proprietaria di Accelero Capital, la transazione include anche l'interruzione della gestione di alcune attività che Accelero Capital forniva a OTMTI tra cui servizi di gestione, assistenza e consulenza.. Il fondo ACDC è stato fondato nel 2014 con l’obiettivo di investire nello sviluppo di ecosistemi di data center in tutto il mondo, basati sull'avanzato modello multi-tenant, Tier IV degli impianti SUPERNAP a Las Vegas, Nevada, in partnership con Switch, Ltd."Accelero ha goduto di un periodo disotto la guida del suo management e sono", ha commentato. "Resteremo un investitore strategico nel fondo ACDC e continueremo a sostenere Accelero in tutti i modi possibili".OTMTI è l'azionista di maggioranza di Orascom Telecom Media & Technology, società quotata presso le Borse di Londra e egiziana, ed è anche, indirettamente, l'azionista di maggioranza di