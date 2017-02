Le borse europee chiudono in recupero. Piazza Affari al palo con banche e energia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che archivia una seduta all'insegna della debolezza, nonostante le rosee previsioni formulate dall'OCSE sull'economia tricolore Le borse hanno tratto vantaggio dalle parole del Presidente Fed, Janet Yellen , che nella sua audizione al Congresso ha fatto intendere che il prossimo rialzo dei tassi potrebbe avvenire già nella riunione del prossimo mese., risultati contrastanti.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,06. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,43%, dopo i brutti dati sulle scorte Lo, toccando i 190 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,25%.sostanzialmente invariato, che riporta un misero +0,19%,avanza dello 0,47%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,59%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,69%; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 20.895 punti. Sale il(+0,74%), come il FTSE Italia Star (0,7%). Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,87 miliardi di euro, con un incremento del 12,10%, rispetto ai precedenti 2,56 miliardi di euro.A fronte dei 218 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 105 azioni. In lettera invece 104 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 9 stocks. Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,30%),(+1,22%) e(+1,07%). Nel listino, i settori(-1,55%),(-1,17%) e(-1,11%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,19%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,16%.Fra le, i luce, con un ampio progresso dell'1,02%, e, che vanta un progresso dello 0,83%. La peggiore performance, invece, è quella di, che ha chiuso a -3,35%. Crolla, con una flessione del 2,78%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,55%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,66%.Sul completo, in luce, che balza dell'11,39%, dopo aver annunciato risultati d'esercizio in fortissima crescita, l'acquisizione di Evolve ed il passaggio allo Star